سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. افتتاح نادى الأسرة وغرفة المشورة بمركز الأمل لصحة الأسرة بالإسكندرية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:47 م
صور.. افتتاح نادى الأسرة وغرفة المشورة بمركز الأمل لصحة الأسرة بالإسكندرية افتتاح نادى الاسرة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، "نادى الأسرة" و" غرفة المشورة" داخل مركز الأمل لصحة الأسرة باللبان التابع لحى الجمرك، يرافقه وفد من الاتحاد الأوروبى ووفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورئيس منطقة الجمرك الطبية.

 

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي، برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة وتنظيم الأسرة فى مصر.

 

 ويختص "نادى الأسرة" هو المختص بتنظيم حملات توعية وتنظيم ندوات تثقيفية حول تنظيم الأسرة، أما "غرفة المشورة" فهى المختصة باستقبال التساؤلات الخاصة بعملية تنظيم الأسرة لكل حالة وتوفير الوسائل الملائمة لكل سيدة.

 

يُذكر أن مركز الأمل قد حصل على الوسام الذهبى ضمن ثلاثة مراكز على مستوى مدينة الإسكندرية، لتميزه فى معدل حالات تنظيم الأسرة ومستوى الأطباء وتوفير الخدمة للمواطنين بشكل مجانى تقريبًا، لجميع التخصصات المتوفرة بالمركز.

 

واستقبل حى الجمرك الوفد لافتتاح نادى الاسرة، بحضور مديرى إداراتى التدخل السريع والمتابعة الميدانية، كما تواجد مسئولى شركة نهضة مصر لاتخاذ الإجراءات المناسبة للزيارة بمحيط المركز، ذلك بالإضافة إلى تواجد الكول الأمنى لقسم شرطة اللبان لتأمين الوفد.

 

افتتاح نادى الاسرة
افتتاح نادى الاسرة

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

فريق العمل
فريق العمل

 


الاسكندريه

نادى الاسرة

حى الجمرك

تنظيم الاسرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة