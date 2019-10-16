صور.. افتتاح نادى الأسرة وغرفة المشورة بمركز الأمل لصحة الأسرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، "نادى الأسرة" و" غرفة المشورة" داخل مركز الأمل لصحة الأسرة باللبان التابع لحى الجمرك، يرافقه وفد من الاتحاد الأوروبى ووفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورئيس منطقة الجمرك الطبية.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي، برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة وتنظيم الأسرة فى مصر.

ويختص "نادى الأسرة" هو المختص بتنظيم حملات توعية وتنظيم ندوات تثقيفية حول تنظيم الأسرة، أما "غرفة المشورة" فهى المختصة باستقبال التساؤلات الخاصة بعملية تنظيم الأسرة لكل حالة وتوفير الوسائل الملائمة لكل سيدة.

يُذكر أن مركز الأمل قد حصل على الوسام الذهبى ضمن ثلاثة مراكز على مستوى مدينة الإسكندرية، لتميزه فى معدل حالات تنظيم الأسرة ومستوى الأطباء وتوفير الخدمة للمواطنين بشكل مجانى تقريبًا، لجميع التخصصات المتوفرة بالمركز.

واستقبل حى الجمرك الوفد لافتتاح نادى الاسرة، بحضور مديرى إداراتى التدخل السريع والمتابعة الميدانية، كما تواجد مسئولى شركة نهضة مصر لاتخاذ الإجراءات المناسبة للزيارة بمحيط المركز، ذلك بالإضافة إلى تواجد الكول الأمنى لقسم شرطة اللبان لتأمين الوفد.



افتتاح نادى الاسرة



جانب من الافتتاح