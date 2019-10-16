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صور.. اضبط مخالفة.. لوح خشب وقفص جريد للتنبيه عن بلاعة مكشوفة بالمحلة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:42 م
صور.. اضبط مخالفة.. لوح خشب وقفص جريد للتنبيه عن بلاعة مكشوفة بالمحلة البلاعة بطريق المدارس بمنشية البكرى
الغربية - عادل ضرة

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يشهد الشارع الرئيسى بمنطقة منشية البكرى التابعة لحى ثان المحلة، كارثة حقيقية لوجود بلاعة مكشوفة تهدد بحصد أرواح المواطنين وطلاب المدارس بالمنطقة التى تضم مدارس المحلة الثانوية بنات والمحلة الصناعية بنات والشهيد مصطفى البزاوى الابتدائية، بخلاف المواطنين المترددين على المنطقة، والتى تربط منشية البكرى بالعديد من مناطق المدينة، حيث لجأ الأهالى لوضع لوح خشب وأعلاة قفص جريد لتحذير المواطنين من الوقوع والسقوط فى البلاعة المكشوفة .

 

كانت كاميرا "اليوم السابع" رصدت وجود بلاعة مكشوفة بمنطقة منشية البكرى بالشارع الرئيسى دون تدخل من المسئولين بحى ثان المحلة ولا المسئولين عن فرع مياة الشرب والصرف الصحى بالمحلة للقيام بتغطية البلاعة المكشوفة خشية وقوع أحد الأشخاص بداخلها أو سقوط أى سيارة بها.

 

طالب الأهالى بسرعة التحرك وتغطية البلاعة قبل وقوع الكارثة وسقوط أحد بداخلها وناشدوا محافظ الغربية والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالغربية بسرعه التحرك وتغطية البلاعة، بدلا من وضع لوح الخشب وقفص الجريد للتحذير من البلاعة المكشوفة .

 

من جانبه أكد اللواء حاتم زين العابدين البيه رئيس مركز ومدينة المحلة، أنه تم إجراء عاجل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة، لتغطية البلاعة ووضع غطاء عليها، حفاظا على أرواح المواطنين خشية سقوط أحد بها.

 

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صورة بلاعة مكشوفة بمنشية البكري

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صورة البلاعة ووضع لوح خشب وقفص جريد بداخلها

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صورة البلاعة المكشوفة بالشارع الرئيسى

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البلاعة المكشوفة بطريق المدارس بمنشية البكرى

 

 


محافظة الغربية

حى ثان المحلة

بلاعة مكشوفة

شركة مياه الشرب والصرف

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