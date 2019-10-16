صور.. إمام مسجد أبوالحجاج الأقصرى يدعم مرضى السرطان بالصعيد بالمدائح النبوية

الأقصر – أحمد مرعى

زار الشيخ موسى الأزهرى إمام مسجد أبو الحجاج الأقصرى المسجد الأشهر بمحافظة الأقصر، مستشفى علاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، لمواصلة زيارات رجال الدين الإسلامى والمسيحى بجنوب الصعيد لتقديم الدعم الروحانى للمرضى بالخطب الدينية والأناشيد المميزة لمواجهة السرطان بالأمل والصبر.

وقدم الشيخ موسى الأزهرى فى إحدى كلماته بخطبة قصيرة للمرضى خلال تواجدهم داخل ساحات الانتظار بالمستشفى قائلًا: "البعض من الناس يحزن حينما يبتليه الله ومنا من يجزع ومن يرفع صوته اعتراضًا على قضاء الله سبحانه وتعالى، ولكن أريد أن أبشر الجميع أن هذه صفة من صفات الأنبياء والمرسلين، حيث قال رسول الله أن أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فهم جميعًا فى درجة كبيرة عند الله ومحبة كبيرة منه".

وقدم الشيخ موسى الأزهرى بمشاركة المرضى، أنشودة "يا جمال النبى يا حنان النبى .. والله العظيم يا ناس مالينا غير النبي.. مالينا غيره تانى طرفه أكحل رباني"، و"الله الله الله على نور رسول الله.. طه اللى فى المعنى حبه مجمعنا.. ياللى انتوا هنا معانا حيوا رسول الله".

إمام مسجد أبوالحجاج الأقصرى يدعم مرضى السرطان بالصعيد بالمدائح النبوية والأناشيد

تفاعل المرضى مع الشيخ موسى الأزهرى خلال دعاؤه فى زيارته للمستشفي

إمام مسجد أبوالحجاج يقبل يد مريض يبكى خلال الأناشيد الدينية

سعادة المرضى بالمدائح النبوية والتواشيخ خلال الزيارة