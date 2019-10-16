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شاهد.. طفل لبنانى يشارك فى إخماد الحرائق دون ملل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:29 ص
شاهد.. طفل لبنانى يشارك فى إخماد الحرائق دون ملل الطفل اللبنانى
وكالات الأنباء

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر فيه طفل لبنانى فى الجبل محاولا تقديم المساندة فى عملية إطفاء الحرائق.

وحسب جريدة النهار اللبنانية، أظهر الفيديو اندفاع الطفل فى نقل الماء من دون كلل أو خوف، وتقدّمه باتجاه النيران محاولا إخمادها.

 

 


لبنان

حريق لبنان

طفل

حرائق لبنان

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