شاهد.. طفل لبنانى يشارك فى إخماد الحرائق دون ملل

وكالات الأنباء

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر فيه طفل لبنانى فى الجبل محاولا تقديم المساندة فى عملية إطفاء الحرائق.

وحسب جريدة النهار اللبنانية، أظهر الفيديو اندفاع الطفل فى نقل الماء من دون كلل أو خوف، وتقدّمه باتجاه النيران محاولا إخمادها.