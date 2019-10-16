زعيم المحافظين الكندى يعد بفرض غرامات على من ينتهك قانون تضارب المصالح

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قال زعيم حزب المحافظين الكندي، أندرو شير، اليوم الأربعاء إن حكومة مستقبلية يقودها ستفرض غرامات على السياسيين الذين يكتشف أنهم انتهكوا قانون تضارب المصالح.

وقال شير، في حملة انتخابية في إسيكس بمقاطعة أونتاريو "لكسر قانون تضارب المصالح ليس مرة واحدة فقط، بل مرتين، لم يواجه جستن ترودو أي عواقب على الإطلاق. هذا لأنه لا توجد عواقب مرتبطة بالقانون"، مؤكدا أنه سيفرض عقوبات على السياسيين الذين ينتهكون الفعل الذي "يتناسب مع شدة الانتهاك وأقدمية الجاني".

وأضاف "ستقدم حكومة محافظين جديدة تشريعات لعقوبات صارمة تصل إلى 20 ألف دولار لانتهاك قانون تضارب المصالح".

ويعد هذا الإجراء أحد الإجراءات التي أعلن عنها شير اليوم الأربعاء والتي قال إنها ستزيد الشفافية في الحكومة وتؤدي مهمة أفضل لمحاسبة السياسيين.