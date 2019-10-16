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روسيا : طائرة "الصياد" المسيرة الضاربة تبدأ تجاربها القتالية العام المقبل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:05 ص
روسيا : طائرة "الصياد" المسيرة الضاربة تبدأ تجاربها القتالية العام المقبل طائرة الصياد الروسية
أ ش أ

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كشف مصدر فى الصناعات الدفاعية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطائرة المسيرة الروسية الضاربة "الصياد"، ستزود بالأسلحة لأول مرة فى ميدان التجارب فى مدينة أختوبينسك فى منطقة بحر قزوين عام 2020.
وقال المصدر ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ـ "ستتواصل التجارب على "الصياد" في ميدان "أختوبينسك" في عام 2020، وسيتم تزويدها بجميع أنواع الذخائر الجوية المخصصة لهذا النوع من الطائرات المسيرة".
يشار إلى أن التجارب التي تجرى على هذه الطائرة ستستمر حتى نهاية العام الجاري من دون أسلحة.
وكان ممثلو شركة الأبحاث والتصنيع "ميكران" قد كشفوا في ديسمبر 2018 عن إنتاج أول طائرة مسيرة ضاربة في روسيا، تتميز بقدرتها على اعتراض الطائرات المسيرة المعادية وحمل قنابل شديدة الانفجار.


روسيا

طائرة الصياد المسيرة

بحر قزوين

الجيش الروسى

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