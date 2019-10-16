روسيا: اتفاق أضنة أساس التعاون بين سوريا وتركيا

رويترز

قالت روسيا اليوم الأربعاء إنه ينبغى أن تحدد القوات السورية والتركية كيفية التعاون فى شمال سوريا بناء على اتفاق أضنة هو معاهدة أمنية تعود إلى عام 1998.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف فى مدينة سوتشى بجنوب روسيا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة فى ذلك. وقال إن الحوار بين دمشق والأكراد يحقق نتائج ملموسة أيضا.

ويحدد اتفاق أضنة الظروف التى يمكن لتركيا بموجبها تنفيذ عملية أمنية عبر الحدود فى شمال سوريا. وألزم الاتفاق أيضا دمشق بالتوقف عن إيواء أعضاء فى حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.