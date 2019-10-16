رئيس "موك": مصر تمتلك كافة الإمكانيات التى تؤهلها لتصبح مركز إقليمى للطاقة

كتبت فاطمة شوقى

قال اينو شينزو تيتونى رئيس الجزء الإيطالى من المؤتمر والمعرض الدولى لدول البحر المتوسط "موك"، إن مصر تمتلك كافة الإمكانيات التى تؤهلها لتصبح مركز إقليمى للطاقة.

وقال تيتونى، فى تصريحات خاصة لوكالة نوفا الإيطالية على هامش موك المنعقد حالياً فى الإسكندرية، إن صناعة البترول والغاز فى مصر تنمو بوتيرة سريعة، مدعومة بالتنمية السريعة لحقل ظهر العملاق فى المياه الإقليمية المصرية فى البحر المتوسط.

وأضاف تيتونى أن "التحول لمركز إقليمى للطاقة أصبح حقيقة حيث تمتلك مصر كل البنى التحتية اللازمة بما فى ذلك تسهيلات الإنتاج والموانئ ومستودعات التخزين، إلى جانب مصنعى إسالة فى ادكو ودمياط".

ولم يستبعد تيتونى أن تصبح بلاده إحدى عملاء مركز الطاقة المصرى، واصفا إيطاليا بأنها "قد تكون إحدى محطات هذا المركز نظرا لموقعها الجغرافى فى البحر المتوسط".

وقال تيتونى إن "إيطاليا قد تكون إحدى محطات هذا المركز نظراً لموقعها فى البحر المتوسط. يمكننا استقبال الغاز من دول البحر المتوسط وشمال أفريقيا ونقله لأوروبا، مضيفا أن الغاز المصرى قد يصبح بديلاً بالنسبة لإيطاليا لتنويع مصادر الطاقة"، ومن شأن ذلك أن يخلق نوع من التنافسية التى ستؤدي بالتأكيد إلى أسعار أرخص".

وكشف تيتونى أن المؤتمر المقبل لـ"موك" سيتطرق إلى موضوعات الطاقة المستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة.