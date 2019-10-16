رئيس مدينة برج العرب تتفقد الوحدة المحلية بقرية أبو صير وتوجه بسرعة حل المشاكل

الاسكندرية جاكلين منير

أجرت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب جولة ميدانية اليوم الأربعاء لتفقد الوحدة المحلية بقرية أبوصير لمتابعة سير وانتظام العمل بها ، حيث استقبلها نصرالله أنور بخاطره رئيس الوحدة المحلية.

وأشار بيان صادر اليوم الى أن رئيس مدينة برج العرب قد استمعت إلى المشاكل الخاصة بالمواطنين بخصوص الكهرباء والقمامة وقد وجهت بسرعة حل جميع المشاكل و تفقدت اعمال حفر زرع عدد10 أعمدة كهرباء بنجع حليص ك 38 ، وقد شددت بالمتابعة الميدانية اليومية ورصد اى مخالفات والتعامل الفورى معها ومقابلة المواطنين والعمل على حل مشاكلهم.

وشددت رئيس مركز ومدينة برج العرب على استمرار دعم حملات مكافحة القوارض الضارة، ورش المبيدات لحماية المواطنين من القوارض بالقرى التابعة للمركز، كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الحملة لمكافحة القوارض للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان و لمكافحة انتشار الحشرات الضارة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة ؛ محافظ الإسكندرية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ومتابعة الانضباط الادارى داخل الوحدات المحلية والوقوف على مدى الخدمات المقدمة المواطنين.

من جهة أخرى و بناء على تعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب بسرعة حل شكاوى المواطنين الخاصة بالاضاءة العامة ، قام مدير ادارة الكهرباء بمتابعة حالة الاضاءة العامة بنطاق المرك ، حيث تم صيانة أعمدة نجع حسنين، وتم اصلاح كشافات بعزبة الجزار ، واتخاذ اللازم نحو رفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة