رئيس الوزراء الباكستانى يؤكد ضرورة تفادى نزاع عسكرى فى منطقة الخليج

إسلام آباد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان ضرورة "تفادى نزاع عسكرى فى منطقة الخليج والسعى نحو إجراء محادثات بناءة بين جميع الأطراف المعنية".

جاء ذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الأربعاء، فى بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الباكستانى فى ختام زيارة خان إلى المملكة العربية السعودية.

وأفاد البيان بأن رئيس الوزارء الباكستانى أعرب، خلال مباحثاته مع القيادة السعودية، عن استعداد إسلام آباد لتسهيل الجهود الرامية لتخفيف التوترات وتسوية الخلافات والنزاعات عبر الطرق السلمية.

وجاءت زيارة خان إلى الرياض ضمن مبادرته لتعزيز الأمن والسلام فى المنطقة.

وأضاف بيان الخارجية الباكستانية أن خان ناقش مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد السعودى محمد بن سلمان الروابط الودية القائمة والتعاون الثنائى بين باكستان والمملكة السعودية إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة فى المنطقة.

ومن جانبها، أشادت القيادة السعودية بجهود رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان الجادة تجاه تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأبلغ خان أيضاً القيادات السعودية عن الوضع الراهن فى جامو وكشمير التى تحتلها الهند.

وأكد خان وقوف باكستان إلى جانب المملكة العربية السعودية، قائلا: إن باكستان تولى أهمية بالغة لروابطها القوية مع المملكة، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه العلاقات فى المجالات لا سيما التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة.

وجددت القيادة السعودية الالتزام بالروابط القوية مع باكستان والعزم لتعميق التعاون الثنائى فى مجالات الأمن والدفاع والطاقة والتجارة، كما أكدت الدعم لقضية كشمير.