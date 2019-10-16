خطاب لرئيس منطقة بريد المحلة لإخلاء مكتب البريد الرئيسى لخطورته الداهمة

الغربية – مصطفى عادل

أرسل المهندس حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، خطابا عاجلا لمدير عام منطقة بريد المحلة، لسرعة إخلاء مبنى مكتب البريد الرئيسى بالمحلة بجوار مجلس المدينة، لإزالته كليا حتى سطح الأرض لخطورته الداهمة عى الأرواح.

وكشف خطاب رئيس مدينة المحلة أن المبنى صادر له قرار إزالة برقم 107لسنة 2010من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بحى أول المحلة الكبرى، بإزالة مبنى مكتب البريد الرئيسى بجوار مجلس المدينة حتى سطح الأرض.

وشدد رئيس المدينة على سرعة إخلاء المبنى فورا حرصا على سلامة العاملين، وحمل رئيس المدينة مدير عام منطقة بريد المحلة مسئولية التأخير، على أن يتم نقل الموظفين إلى المبنى الداخلى الخاص بالهيئة أسفل مجلس المدينة.