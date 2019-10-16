حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة للاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيز بحبس 3 عاطلين بأوسيم، ضبطوا وبحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ 275 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت تحريات المقدم مجدى موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، إلى اتجار " عمرو. ح " و " إسلام. ع " و " عماد. ف" بالمواد المخدرة.

وعلى الفور تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن المقدم مجدى موسى رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال من القبض عليهم، وبحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ 275 ألف جنيه، وهاتفين محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.