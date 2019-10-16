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حبس طالبين بتهمة التعدى على صديقهما بسلاح أبيض فى المرج

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:00 ص
حبس طالبين بتهمة التعدى على صديقهما بسلاح أبيض فى المرج حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة المرج، بحبس متهمين بالتعدى على صديقهم بسلاح أبيض بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج، من القبض على المتهمين بالتعدى على صديقهما بسلاح أبيض، لخلافات نشبت بينهم فى منطقة المرج.
 
واعترف المتهمان "طارق.ح"، و"رضا. ص" طالبين، بتعديهما على صديقهما "أحمد.م" بالسلاح الأبيض، والشروع فى قتله، بعد مشادة كلامية نشبت بينهم وتطورت لمشاجرة، بسبب قيام المجنى عليه بمعايرة المتهمين برسوبهم فى الدراسة.
 
وكانت بداية الواقعة عندما بورود بلاغًا لقسم شرطة المرج، يفيد بقيام كلا من "طارق.ح"، و"رضا. ص"، بالتعدى بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء على "أحمد. م"، بسبب خلافات بينهم.
 
وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من القبض على المتهمين، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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