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حبس المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية فى المرج 4 أيام

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:07 ص
حبس المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية فى المرج 4 أيام جثة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول، حبس متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح دفن جثة المجنى عليه عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود إخطارا لمباحث العاصمة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج باستقبالها شاب " خ .م" 29 سنة، جثة هامدة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام صديقه  بقتله، باستكمال الفحص وبإجراء المناظرة للجثة تبين وجود طعنات متفرقة بالجسد بالإضافة لوجود سحجات متفرقة وأن الوفاة نتيجة الطعن بسلاح أبيض".
 
 
 

حبس عامل

قتل صديقه

خلافات مالية

سلاح أبيض

طعنات نافذة

قسم المرج

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