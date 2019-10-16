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توقف التنفس أثناء النوم يسبب العمى لمرضى السكر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:59 ص
توقف التنفس أثناء النوم يسبب العمى لمرضى السكر النوم - صورة أرشيفية
أ ش أ

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كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن أن انقطاع النفس الشديد أثناء النوم خطر لتطوير البقعة الصفراء بين مرضى السكر، والتى تعد إحدى مضاعفات مرض السكر التى يمكن أن تسبب ضعف البصر أو العمى.

وفى هذه الدراسة، قام فريق البحث بفحص البيانات من جميع المرضى الذين تم تشخيصهم على مدار 8 سنوات فى مستشفى "شانج جونج التذكارية" فى تايوان.

وقالت الباحثة "جوفان تشيانج" الأستاذ فى جامعة "تايوان": "بناء على النتائج، نأمل أن يتعامل المزيد من المهنيين الطبيين مع توقف التنفس أثناء النوم كعامل خطر وتسمى هذه الحالة "اعتلال الشبكية السكرى" وهى سبب رئيسى للعمى فى الولايات المتحدة.

وأكد الباحثون أن "البقعة الصفراء السكرية يصعب علاجها فى المرضى الذين يعانون من توقف التنفس الشديد أثناء النوم .. فعندما يكون مرضى السكر لديهم ضعف فى التحكم بمستويات السكر فى الدم،يؤدى ذلك لتلف فى الأوعية الدموية الصغيرة فى الجزء الخلفى من العين .. وفى بعض الأحيان، تبرز انتفاخات صغيرة من الأوعية الدموية، وتسرب السوائل والدم فى شبكية العين، وهو ما يمكن أن يتسبب هذا السائل فى حدوث تورم فى منطقة الشبكية.

ووفقا للباحثين قد يسهم توقف التنفس أثناء النوم فى تطوير وتفاقم اعتلال الشبكية السكرى عن طريق زيادة مقاومة الأنسولين، وزيادة الالتهابات وزيادة ضغط الدم، وكل ذلك بمكن أن يتلف الأوعية الدموية فى الجزء الخلفى من العين.

كما وجد الباحثون أن معدل توقف التنفس أثناء النوم الحاد كان أعلى بكثير بين المرضى الذين يعانون من البقعة الصفراء السكرية بنسبة تصل إلى 80.6%، مقارنة مع أولئك الذين ليس لا يعانون منها بواقع 45,5%.


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