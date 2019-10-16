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توصيل الغاز الطبيعى لـ249 ألف عميل فى المنيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:32 م
توصيل الغاز الطبيعى لـ249 ألف عميل فى المنيا عداد غاز - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات

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أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعى بالمنيا، أن إجمالى عدد العملاء المنزليين الذين يستخدمون الغاز الطبيعى على مستوى المحافظة وصل إلى 249 الفاً و697 عميلاً منزلياً.

 

وأوضح التقرير، الذى تم عرضه على اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة، خلال سبتمبر الماضى، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لـ475 عميلًا منزليًا بقرى تله والبرجاية وبنى أحمد وبمدينة المنيا ليصبح إجمالى العدد 117 ألفًا و644 عميلًا.

 

وبلغ إجمالى عدد العملاء 18039 عميلًا بمركز أبوقرقاص، و22894 عميلًا بمركز سمالوط، و15837 عميلًا بمركز مطاي، و40865 عميلًا بمركز بنى مزار، و23564 عميلًا بمركز مغاغة، و10854 عميلًا بمركز ملوي، بالإضافة إلى التعاقد مع 16 عميل تجارى بمراكز (المنيا – سمالوط– بنى مزار).

 

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الشبكات الأرضية والفرعات لمنطقة تقسيم الأبراج وعزبة طلعت حرب بمدينة مطاي، وعدد من القطاعات بقرية البرجاية بمدينة المنيا، بالإضافة إلى أنه جارى تنفيذ أعمال توصيلات الغاز الطبيعى والتحويلات لعمارات الإسكان الاجتماعى بمركز مطاى.

 

 


الاسكان الاجتماعى

المنيا

اخبار المنيا

الغاز الطبيعى بالمنيا

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