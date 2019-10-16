تنفيذي كفر الشيخ يوافق على اعتماد 500 مليون جنيه لتطهيرها.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، على إقامة عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة منها،إقامة مدرسة تعليم أساسي، ومحطة رفع صرف صحى على بحوض القومسيون ، ومحطة رفع صرف صحى لقرية أبو عليوة الغربية وتوابعها ،وتخصيص8 قيراط بقرية طيبة لإقامة مركز طبى عليها.

كما وافق المجلس التنفيذي ،على البروتوكول المبرم بين إدارة المرور ومديرية الشئون الصحية، عن تعاطى المخدرات لقائدي المركبات والمتضمن، الموافقة على قيام صندوق الخدمات بالمحافظة، وتحصيل كافة المبالغ والغرامات والمنصوص عليها بقانون المرور ماده 263من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 121/2008م ، بالتنسيق مع إدارة المرور، كما يقوم قائدي المركبات الذين تثبت ايجابيتهم لتعاطى المخدرات بسداد مبلغ الف جنيه فقط ،لصندوق خدمات المحافظة شامله قيمة التحاليل، وعشرة أمثال قيمة الكشوف بخطاب من إدارة مرور كفرالشيخ ، كما وافق المجلس التنفيذي شرائح الأسعار الجديدة ،لرفع كميات كبيرة من ناتج تطهير بحيرة البرلس ، فلكمية من متر حتى 5000م3 بسعر 6جنيهات للمتر، والكمية من 5001م3 حتى 20.000 م3 بسعر 5 جنيهات للمتر، والكمية من 20.001م3 حتى 50.000م3 بسعر 4 جنيهات للمتر، والكمية من 50.001 حتى أعلى كمية بسعر 3 جنيهات للمتر "، وتم أخطار مدير مشروع دعم وتنمية الخدمات بالديوان العام بموافقة المجلس التنفيذي.

كما ووافق المجلس التنفيذي ،على إقامة مقر للنيابة الإدارية ببلطيم ،ورفع رسوم الاشتراكات بمدرسة تعليم القيادة (دورات تدريبية)،وتحصيل مبالغ نقدية مقابل رفع المكان المراد هدمه أو أنشاؤه أو تعليته ،وتحديد الاحداثيات للموقع واعطاء الطالب شهادة بإحداثيات الموقع ،لترفق بملف شهادة الصلاحية أو رخصة الهدم أو رخصة المباني (انشاء أو تعلية)، كما وافق المجلس التنفيذي على إقامة المدرسة الفندقية والفندق التعليمي عليها،كما وافق المجلس التنفيذي على أنشاء محطة رفع صرف صحى لقرية الحماد التابعة للوحدة المحلية لقريه الشهابية مركز بلطيم.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إعتمد 500مليون جنيه لتطهير وإزالة التعديات وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس وتعظيم الإستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة بها، لافتاً ان هذا الإعتماد فى عام واحد جاء ،ليسجل خطوة غير مسبوقة فى تاريخ بحيرة البرلس ،حيث تجاوز إجمالى الإعتمادات المالية التى خصصت لبحيرة البرلس فى الـ 10سنوات الماضية.

وقال محافظ كفرالشيخ، حققنا نسبة 100% ،فى الإستجابة لشكاوى المواطنين وذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تقريرا حول جهود منظومة الشكاوى الحكومية والتصدى لتراكمات القمامة خلال عام، فى ضوء الاهتمام بشكاوى المواطنين والتواصل والرد عليهم ويشيد بما يبذله العاملون فى المنظومة من جهود وتنوع وسائل تلقى الشكاوى للتسهيل على المواطنين.

من ناحية أخرى قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه أكد لوفد المجلس الأعلى للطرق الصوفية برئاسة الشيخ مختار على الدسوقي، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية ،ونائب شيخ مشايخ المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والمشرف العام على مولد سيدى إبراهيم الدسوقى، أن المحافظة استعدت للإحتفال بمولد العارف بالله الدسوقي ، وسيتم إقامة مؤتمر المجلس الأعلى للطرق الصوفية الأربعاء القادم في إطار الاحتفالات بالمولد الإبراهيمي في الفترة من 19 الى 25 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ كفر الشيخ لوفد لمجلس الأعلى للطرق الصوفية، للوقوف على أخر الاستعددات لمولد الدسوقي ، ودعوة المحافظ لمؤتمر الطرق الصوفية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،تم دعوة وفود الدول العربية والإسلامية، وكذبك العميد السيد أحمد، عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالحكيم مختار الدسوقي، الأمين العام للطريقة الدسوقية المحمدية، والمهندس محمد مختار الدسوقي، أمين سر الطريقة الدسوقية، والمستشار مصطفي الفره، نائب الطريقة الدسوقية بمحافظة كفرالشيخ، والاعلامى زايد الزاهد، وعدد من القيادات التنفيذية.