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تعرف على 15 مركز سمعيات جديد بأسوان لعلاج المرضى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:15 م
تعرف على 15 مركز سمعيات جديد بأسوان لعلاج المرضى علاج ضعاف السمع - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان والإدارة الصحية بإدفو غرب، فتح 15 مركزا للسمعيات بالمنشئات الصحية التى تشمل كل قرى غرب مركز إدفو.
 
"اليوم السابع" يرصد أماكن مراكز السمعيات الجديده بالوحدات الصحية والقرى التابعة لها بغرب مركز إدفو لعلاج المرضى.
 
1 ـ مكتبة صحة إدفو يتبع لها مركز إدفو ووحدة العوضلاب والمعبد والشيخ محمود
 
2 ـ وحدة الحبارى والكلح غرب والقارة
 
3 ـ وحدة الكرنك يتبع لها وحدة كل الجبل والصعايدة قبلي 
 
4 ـ الصعايدة بحري يتبع لها البصيلية قبلي
 
5 ـ الشرفا يتبع لها الزوايدية والبصيلية الوسطي
 
6 ـ القنان يتبع لها السباعية و هيكل و الاخصاص والشيخ تاج 
 
7 ـ حاجرالسباعية يتبع له حاجر البصيلية
 
8 ـ حاجر البلاليص يتبع له نجع العرب، حاجر ابوخليفة، الايمان
 
9 ـ البصيلية بحري يتبع له الشماخية، نجع السايح
 
10 ـ عمرو بن العاص يتبع لها الشهامة، الاشراف، السماحة
 
11 ـ القنادلة يتبع لها عزبة تلي، الغنيمية، النخل 
 
12 ـ الرمادي بحري يتبع لها الميريناب، الوقاداب، الحاج زيدان، الفقرا 
 
13 ـ العكارمية يتبع لها البراسي، الرحماب، أبوالنصر، ابوابني
 
14 ـ ابوصادق يتبع لها الرمادي قبلي، الغوالية، مشالي
 
15 ـ الرقيقين يتبع لها الحمام  الحوش 
 

 


اسوان

ادفو

مراكز السمعيات

صحة اسوان

علاج ضعاف السمع

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