تعرف على 15 مركز سمعيات جديد بأسوان لعلاج المرضى

"اليوم السابع" يرصد أماكن مراكز السمعيات الجديده بالوحدات الصحية والقرى التابعة لها بغرب مركز إدفو لعلاج المرضى.

1 ـ مكتبة صحة إدفو يتبع لها مركز إدفو ووحدة العوضلاب والمعبد والشيخ محمود

2 ـ وحدة الحبارى والكلح غرب والقارة

3 ـ وحدة الكرنك يتبع لها وحدة كل الجبل والصعايدة قبلي

4 ـ الصعايدة بحري يتبع لها البصيلية قبلي

5 ـ الشرفا يتبع لها الزوايدية والبصيلية الوسطي

6 ـ القنان يتبع لها السباعية و هيكل و الاخصاص والشيخ تاج

7 ـ حاجرالسباعية يتبع له حاجر البصيلية

8 ـ حاجر البلاليص يتبع له نجع العرب، حاجر ابوخليفة، الايمان

9 ـ البصيلية بحري يتبع له الشماخية، نجع السايح

10 ـ عمرو بن العاص يتبع لها الشهامة، الاشراف، السماحة

11 ـ القنادلة يتبع لها عزبة تلي، الغنيمية، النخل

12 ـ الرمادي بحري يتبع لها الميريناب، الوقاداب، الحاج زيدان، الفقرا

13 ـ العكارمية يتبع لها البراسي، الرحماب، أبوالنصر، ابوابني

14 ـ ابوصادق يتبع لها الرمادي قبلي، الغوالية، مشالي

15 ـ الرقيقين يتبع لها الحمام الحوش