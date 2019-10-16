تعرف على 15 مركز سمعيات جديد بأسوان لعلاج المرضى

"اليوم السابع" يرصد أماكن مراكز السمعيات الجديده بالوحدات الصحية والقرى التابعة لها بغرب مركز إدفو لعلاج المرضى.
1 ـ مكتبة صحة إدفو يتبع لها مركز إدفو ووحدة العوضلاب والمعبد والشيخ محمود
2 ـ وحدة الحبارى والكلح غرب والقارة
3 ـ وحدة الكرنك يتبع لها وحدة كل الجبل والصعايدة قبلي
4 ـ الصعايدة بحري يتبع لها البصيلية قبلي
5 ـ الشرفا يتبع لها الزوايدية والبصيلية الوسطي
6 ـ القنان يتبع لها السباعية و هيكل و الاخصاص والشيخ تاج
7 ـ حاجرالسباعية يتبع له حاجر البصيلية
8 ـ حاجر البلاليص يتبع له نجع العرب، حاجر ابوخليفة، الايمان
9 ـ البصيلية بحري يتبع له الشماخية، نجع السايح
10 ـ عمرو بن العاص يتبع لها الشهامة، الاشراف، السماحة
11 ـ القنادلة يتبع لها عزبة تلي، الغنيمية، النخل
12 ـ الرمادي بحري يتبع لها الميريناب، الوقاداب، الحاج زيدان، الفقرا
13 ـ العكارمية يتبع لها البراسي، الرحماب، أبوالنصر، ابوابني
14 ـ ابوصادق يتبع لها الرمادي قبلي، الغوالية، مشالي
15 ـ الرقيقين يتبع لها الحمام الحوش
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