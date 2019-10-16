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تعرف على صلاحيات نص عليها قانون الإرهاب لرئيس الجمهورية حال وجود خطر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:35 ص
تعرف على صلاحيات نص عليها قانون الإرهاب لرئيس الجمهورية حال وجود خطر إرهاب- أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية فى حالة وجود خطر من أخطار الجرائم الإرهابية، وحددت المادة 53 من القانون هذه الصلاحيات، حيث أنه لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
 
ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادى وجبت دعوته للانعقاد فوراً، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك.
 
ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
 
وفي الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابةً خلال ثمانية أيام.
 
وعرف القانون الجريمة الإرهابية، بأنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

قانون مكافحة الإرهاب

صلاحيات رئيس الجمهورية فى جرائم الإرهاب

التدابير الاحترازية فى قانون الإرهاب

الارهاب

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