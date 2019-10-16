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تعرف على برنامج احتفال الإسماعيلية اليوم بعيدها القومى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:33 ص
تعرف على برنامج احتفال الإسماعيلية اليوم بعيدها القومى طابور مدرسة - ارشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تحتفل محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، بعيدها القومى بتنظيم عدة زيارات للطلبة وندوات وعرض ديفليه بشارع محمد علي وحفل ليلي بقاعة مدرسة التكنولوجيا.

وتبدأ الاحتفالات في الثامنة صباح اليوم بحضور طابور الصباح بمدرسة السادات ثم زيارة للطلبة لمنطقة الأنفاق ثم جولة بحرية بقناة السويس يعقبها ندوة تثقيفية بمكتبة مصر العامة، وينطلق في العاشرة صباحًا ديفليه بشارع محمد علي، ثم افتتاح معرض للفنون التشكيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية، علي أن يُقام في السابعة مساءً حفل فني علي مسرح مدرسة التكنولوجيا لفرق الفنون الشعبية والموسيقي العربية وفريق أوتار مصر.

وتمتد الاحتفالات ليومي الخميس والجمعة وتشمل زيارات طلاب المدارس لمنطقة أنفاق قناة السويس وندوات تثقيفية بمكتبة مصر العامة وزيارة معرض الوثائق التاريخي.

 

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