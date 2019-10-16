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ترامب: لم أعط لتركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:01 م
ترامب: لم أعط لتركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا ترامب
واشنطن (رويترز)

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لم يعط الضوء الأخضر لنظيره التركى أردوغان، للتوغل فى شمال شرق سوريا.

وأضاف ترامب، أردوغان كان يخطط لهذا التحرك منذ فترة طويلة وأنه لم يرد تعريض القوات الأمريكية للخطر.

وقال ترامب، للصحفيين فى البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستحاول تسوية الأمر مع تركيا فيما يخص الهجوم، لكن العقوبات ستكون "مدمرة" إذا لم تمض المباحثات مع أنقرة بشكل جيد.

ويتوجه مايك بنس نائب الرئيس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى أنقرة لإجراء محادثات بشأن الوضع فى سوريا.

وقال ترامب: "أعتقد أنهم سيعقدون اجتماعا ناجحا، وإذا لم يحدث ذلك فإن العقوبات والرسوم والأمور الأخرى التى نفرضها وسنفرضها على تركيا ستكون مدمرة للاقتصاد التركى".

 

 


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