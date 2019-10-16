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بنى سويف تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى القطاع الهندسى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:05 م
بنى سويف تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى القطاع الهندسى رئيس الجامعة
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية ،في القطاع الهندسي مع نظيرتها جامعة أسوان ،حسب تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020 ، بترتيب عالمي 301-400 فى قطاع الهندسة و التكنولوجيا، وتفوقت على جامعات بنها وطنطا والزقازيق والمنصورة وعين شمس والإسكندرية والجامعة الأمريكية وأسيوط والقاهرة والمنوفية ،والمنيا وسوهاج وقناة السويس والأزهر وحلوان .

واكد  منصور أنه تم حفاظ الجامعة على مكانتها الدولية، بالمركز 601-800 في الأربع سنوات الأخيرة بالرغم من زيادة الجامعات المصنفة  ، مضيفا أن الجامعة احتلت تلك المكانة بعد ادراجها في التصنيف لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية في القطاع الهندسى، والذى يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات التعليم والبيئة التعليمية بنسبة (30%) ، حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة (30%) الاستشهادات تأثير البحث بنسبة (30%) العلاقات الدولية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة (7.5%) ودخل الصناعة نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة (2.5%)

وأضاف ،أن التصنيف يستبعد الجامعات التي لا تقوم بالتدريس لطلاب المرحلة الجامعية الاولى ،والتي لم يبلغ انتاجهم من الابحاث المنشور عالميا عدد 1000 بحث خلال الأربع سنوات الاخيرة وبحد ادنى 150 بحث في العالم.

وأكد الدكتور منصور حسن أن هذا النجاح تتويج لعمل متواصل ورائد للباحثين في القطاع الهندسي على وجه الخصوص وكافة القطاعات بوجه عام. وكذلك متابعة واعية لمكتب التصنيف الدولي. وان الجامعة تقدم كل الدعم للباحثين بمختلف تخصصاتهم.

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

جامعات مصر

تصنيف التايمز

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