بتكلفة 53 مليون جنيه.. رصف 5 طرق لخلق محاور مرورية جديدة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية الطرق المحافظة بالشرقية، تنفيذ أعمال رصف ثلاثة طرق، لخلق محاور مرورية جديدة بمدينه الزقازيق وربطها بالمركز، منها توسعة مدخل كوبرى العبور وإزالة جزيرة أمامه، ورصف طرق مشتول للقاضى و كفر الحمام وبنايوس وصولا الزقازيق، وطريق المانسترلى الرابط بمراكز الشمال المحافظة ببلبس لتسهيل الوصول للقاهرة بتكلفة 53 مليون جنيه .

وأوضح المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق بالشرقية، أنه جارى تنفيذ أعمال رصف الطريق القادم من شارع عمر شاهين وصولاً لقرية بنايوس بمركز الزقازيق بطول كيلو متر وبتكلفة 3 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة جزيرة و رصف بطريق عمر شاهين بالمعروف ب " موقف المنصورة" بمدينة الزقازيق بتكلفة تتخطى 10 مليون جنيه لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .

وأضاف مدير مديرية الطرق، لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات محافظ الشرقية بضرورة الاهتمام برفع كفاءة الطرق والتأكد من إعادة رد الشيء لأصلة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وكافة المشروعات الأخرى، بدأت مديرية الطرق بتنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة طريق مشتول القاضى بتكلفة تبلغ مليون و 600 ألف جنيه، حيث تم إزالة طبقة الأسفلت القديمة ووضع طبقة أساس جديدة ليتم بعد ذلك وضع طبقتين رابطتين وطبقة الأسفلت السطحية النهائية بعرض الطريق وبطول 950 متر، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة طريق كفر الحمام بعرض الطريق وبطول 850 متر وبتكلفة إجمالية مليون و 400 ألف جنيه والتى شملت إزالة طبقة الأسفلت القديمة ووضع طبقة أساس جديدة ليتم وضع الطبقة السطحية لتهيئة الطريق أمام حركة السيارات بعد قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتغطية بالوعات الصرف الصحى والانتهاء من المشروع كاملاً.

كما أكد أنه جارى تنفيذ أعمال رصف طريق " الآخضر/ العلاقمة / المانسترلى " القطاعين الأول والثانى بتكلفة اجمالية تبلغ 37 مليون جنيه وذلك بنطاق مركزى الزقازيق وههيا، والذى يعد محور مرورى يسعمل على تخفيف التكدس و ربط مراكز الشمال بالعاصمة الزقازيق او بمركز الجنوب خط بلبيس و العاشر من رمضان وصولا القاهرة و المدن الجديدة .