اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

ﻓﻲ إطار ﺗﻮﺟﯿهات اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎلارﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى التدريب وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ القوات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ للدول اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ والصديقة ، ﻧﻔذت ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗدرﯾﺑﺎً ﺑﺣرﯾﺎً ﻋﺎﺑراً ﺑﻧطﺎق الأﺳطول اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ، أﺛﻧﺎء زﯾﺎرة اﻟﻔرﻗﺎطﺔ ﻣﺗﻌددة المهام (‪AUVERGNE) ﻟﻣﯾﻧﺎء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﻔرﻗﺎطﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ " ﺗﺣﯾﺎ مصر " وإحدى غواصات اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ.

اﺷﺗﻣل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ ﻋدد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻣنها اﻟدﻓﺎع ﺿد اﻟتهدﯾدات ﻏﯾر اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﻧﺷﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ وﺗﻣرﯾن ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻹﺑﺣﺎر والتى ظهر ﻣن خلالها ﻣدى ﻗدرة اﻟوﺣدات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺧﺎذ أوضاعها بدﻗﺔ وﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟية ، كما تم ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻣرﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻐواﺻﺎت وﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻣواﺻﻼت ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إلى ﺗﺑﺎدل هبوط الطائرات ﻋلى أﺳطﺢ السفن.

ﺗﺄﺗﻰ ﺗﻠك اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻓﻰ إطﺎر دﻋم رﻛﺎﺋز اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻰ ﺻﻘل اﻟﻣهارات وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﻧظم وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل ودﻋم جهود اﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘرار اﻟﺑﺣرى ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ.