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انطلاق مهرجان يوم النخيل السيوى لتنمية التمور بمطروح.. الخميس

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:00 ص
انطلاق مهرجان يوم النخيل السيوى لتنمية التمور بمطروح.. الخميس اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

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يفتتح اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، فعاليات مهرجان يوم النخيل السيوى، غدا الخميس، فى اطار الاهتمام بتنمية ثروة النخيل بواحة سيوة، فى ظل شهرتها العالمية وما تتميز به تمور الواحة من جودة عالية، ومن أجل المساهمة فى الرواج والتسويق الاقتصادى لها.

وأكد محافظ مطروح، على حرص المحافظة على الاهتمام بالتنمية الزراعية وبالمزارعين من أهالى واحة سيوة، والعمل على زيادة دخلهم من محصول التمر كعنصر أساسى، مع تقديم الدعم الفنى والعينى للأنشطة الزراعية بالواحة.

وقال اللواء وفائى الحصيوى رئيس مدينة سيوة، إن أجهزة المدينة استعدت لإقامة مهرجان يوم النخيل السيوى، تحت رعاية وحضور محافظ مطروح ومشاركة مسئولى الأجهزة التنفيذية والأمنية والمشايخ والعواقل وأهالى الواحة والمزارعين.

ويتضمن برنامج المهرجان طابور عرض للتراث السيوى الذى يبرز الحرف والصناعات البيئية والتراث السيوى، بمشاركة الطلاب من مراحل التعليم المختلفة، وتنظيم معرض التمور بمركز الصناعات الحرفية، بمشاركة 50 عارضاً، بالإضافة إلى بازار للمنتجات التراثية السيوية، كما يتضمن المهرجان، تنظيم مسابقة بحثية فى مجال تنمية ورعاية شجر النخيل والمزارع وطرق الرى، و توزيع الجوائز على الفائزين خلال المهرجان.

ويفتتح محافظ مطروح، أحد مصانع التمور الخاصة بسيوة، بعد تطويره ليواكب تنمية ثروة التمور بالواحة تشجيعا للمنتجين، وذلك على هامش المهرجان.

يذكر أن محافظ مطروح، وصل إلى واحة سيوة، أمس الثلاثاء، فى زيارة تستمر 3 أيام، يتفقد ويفتتح خلالها عدد من المشروعات الخدمية والصناعية فى سيوة، كما شارك أهالى سيوة في احتفالاتهم بعيدهم التراثى " الحصاد والسياحة فى حب الله".

 


محافظة مطروح

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تمور سيوة

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