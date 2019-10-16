انطلاق أول كاسحة جليد قطبية صينية الصنع فى رحلتها الأولى

وكالات

انطلقت كاسحة الجليد القطبية "شيويلونج 2"، أول كاسحة جليد قطبية صينية الصنع، في رحلتها الأولى من مدينة شنتشن للمشاركة في المهمة الـ36 للبلاد بالقطب الجنوبي.

وستنضم كاسحة الجليد "شيويلونج" إلى الحملة أيضا، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها كاسحتا جليد قطبيتان معا في مهمة للصين بالقطب الجنوبي.

وستبحر "شيويلونج2" إلى محطة تشونجشان قبل أن تجري بحوثا في بحر كوزموناتس ، ومحطة السور العظيمة الصينية، حيث من المتوقع أن تعود في أواخر مارس 2020.

وستنطلق "شيويلونج" من شانغهاي في 22 أكتوبر إلى محطة تشونجشان، ثم ستقوم بإجراء سلسلة من المسوحات والمشاريع الهندسية في بحر روس وبحرأموندسن. ومن المتوقع أن تعود إلى ميناء شانغهاي في منتصف أبريل 2020.

وستُجري المهمة، التي تضم 413 عضوا، ملاحظات متعددة التخصصات حول البحر والغلاف الجوي والجرف الجليدي والأحياء.

كما ستقوم المهمة بأعمال إنشاء أولوية لمحطة البحوث الصينية الخامسة على جزيرة إنيكسبريسبل، وفق ما ذكر تشين وي جيا، مدير المصحلة الصينية للقطبين الشمالي والجنوبي.