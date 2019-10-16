انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى شقة بالزيتون

كتب ــ كريم صبحى

أمرت نيابة الزيتون، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى شقة اليوم الأربعاء، كما أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم الزيتون، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى الزيتون، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.