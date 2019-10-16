سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:56 م
اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تداعيات العدوان التركى على سوريا، وتفاصيل لقاء نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس مع مصطفى مدبولى فى واشنطن.


 

واقرأ أيضا على اليوم السابع غدا..
 

تصعيد دولى واسع ضد الاحتلال التركى لسوريا.. وسفاح أنقرة يطلق الدواعش على أوروبا.. العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان.. غضب عارم بين الأتراك من جرائم أردوغان.. رئيس "الشعوب الكردى": علينا الوقوف ضد العدوان وبرلمانى تركى للحكومة: أنتم قتلة

 

نائب الرئيس الأمريكى خلال لقائه مع مدبولى: نقدر العلاقات مع مصر لأقصى حد.. رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الثابت والراسخ برفض أى انتهاك للأراضى السورية وإدانة العدوان التركى وعواقبه الوخيمة
 

البنك الدولى يرفع مستوى الشراكة مع مصر ويدعم مبادرة الرئيس لاستثمار الثروة البشرية.. وزيرة الاستثمار تبحث مع نائب رئيس البنك زيادة التعاون فى البنية الأساسية والتحول الرقمى.. وفريد بلحاج: نقدر خطوات الإصلاح الاقتصادى والتشريعى وتحسين مناخ الاستثمار


 

لأول مرة فى الجيش ضباط جامعيون فى الكلية البحرية والدراسة عامين.. إعلان شروط القبول للدفعات الجديدة
 

أخطر دراسة برلمانية عن فيديوهات السوشيال.. اتصالات البرلمان: 2850 فيديو ضد مصر فى شهرين بتمويل من الإخوان الإرهابية


 

داخل العدد.. أقوى ملحق عقارات.. المطورون العقاريون يكشفون عن مشروعاتهم واستثماراتهم الجديدة خلال معرض "نيكست موف"
 

فيلم عن "اليوجا المصرية" على شاشة "سى إن إن".. القناة الأمريكية تسلط الضوء على السياحة الاستشفائية فى أشهر برامجها.. ومدربة اليوجا سارة وزلى: معبد الكرنك ملىء بالروحانيات التى تدعو إلى الهدوء

 

أفراح و"زغاريد" فى استقبال أبطال الزمالك بعد التتويج ببطولة أفريقيا لليد

P
 

العدوان التركى

اردوغان

البنك الدولى

اليوجا المصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة

"التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة

تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية

تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة