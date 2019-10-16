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الوطنية للانتخابات: بيانات الناخبين تتضمن 61 مليونا بينهم 50.5% ذكور و49.5% إناث

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:22 م
الوطنية للانتخابات: بيانات الناخبين تتضمن 61 مليونا بينهم 50.5% ذكور و49.5% إناث المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - تصوير عمرو مصطفى

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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن بروتوكول التعاون الذى وقعته الهيئة اليوم مع وزارة الصحة والإسكان، يهدف إلى اتاحة قاعدة البيانات الخاصة بجميع الناخبين من الذكور والإناث معا أمام أعضاء وزارة الصحة العاملين فى المبادرات الرئاسية التى تستهدف دعم صحة المواطن المصرى.
 
وأوضح "إبراهيم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة أصبحت تمتلك قاعدة البيانات منذ تأسيسها بعد أن كانت تقوم باعدادها وزارة التنمية الإدارية، حيث تم تشكيل لجنة دائمة بالهيئة الوطنية للانتخابات يرأسها أحد المستشارين تعمل بشكل مستمر وتجتمع أسبوعيا والتى تتولى إعدادها وتحديثها وتنقيتها من خلال التواصل مع النيابة العامة وقطاع الأحوال المدنية والجوزات والهجرة ومحكمة القيم وغيرها من الجهات لإخطار الهيئة بالمتوفين والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، لافتا إلى أن هناك لجانًا فرعية أيضًا بالمحافظات بالمحاكم الابتدائية تجرى الأمر نفسه.
 
وأكد أن اللجنة تقوم بإضافة كل شخص بلغ سن الـ18 عاما أو حذف المتوفين أو المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، وهو ما ساهم بأن تكون لدينا قاعدة بيانات منضبطة بشكل كبير جدا بنسبة 100%، حيث ستساعد هذة القاعدة فى عمل الاطباء الذين يتولون تنفيذ المبادرات دعم الصحة.
 
وأعلن عن أن أخر تحديث لقاعدة البيانات الناخبين وصل عدد من يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية من الترشح والتصويت نحو 61 مليون و807 الف و145 ناخب، بينهم 50.47% من الذكور، و49.53% من الإناث.
 
وأضاف أن البروتوكول جاء مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإمداد وزارة الصحة والسكان، بقواعد الناخبين لربطها مع قاعدة بيانات المواطنين الذين يتم مسحهم بالحملة القومية للقضاء على الأمراض.
 
 
 
 

بروتوكول تعاون لدعم الصحة

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