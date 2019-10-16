المشدد 15 سنة لعاطل لاتهامه بتجارة المخدرات فى روض الفرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم بالسجن المشدد 15 سنوات، على عاطل تخصص بتجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة روض الفرج، وحيازة أسلحة بيضاء.

وكشفت فى تحقيقات النيابة قيام المتهم أن المتهم " على.م " 35 سنه عاطل ومسجل خطر، قام باتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل القيام بتوزيعها على عملائه بالمنطقة.

والبداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، والإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم روض الفرج، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 600 تذكرة من مخدر الهيروين، و 500 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 4000 جنيه، وسلاح أبيض.

وتبين أيضا من تحقيقات النيابة، أن المتهم مدمن مخدر الهيروين، وأنه قرر الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد توفير متطلباته من الهيروين، بالإضافة إلى أتخاذه تجارة المخدرات مجال عمل له لتحقيق مبالغ مالية طائلة.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 15 سنوات.