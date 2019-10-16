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الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع و"القراءة الموحد" سيقضى على مشاكل الفواتير

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:29 م
الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع و"القراءة الموحد" سيقضى على مشاكل الفواتير عداد مسبق الدفع
كتبت رحمة رمضان

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أكد وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك بالفعل مشاكل فى فواتير الكهرباء الشهرية و هناك أخطاء يعانى منها المواطنين بسبب تدخل عناصر بشرية، مؤكدا أن هذه الأخطاء لن تنتهى بنسبة 100% الا بعد التحول من عدادات تقليديه الى اخرى مسبوقة الدفع.
 
وأشار الوزير خلال ندوة "دور الكهرباء في دعم الاقتصاد والتنميه" التى تنظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، إلى أن هناك حلول مؤقتة لتقليل هذه الأخطاء لحين انتهاء تغير العدادات الى مسبوقة الدفع أهمها برنامج القراءة الموحد الذى لن يسمح بتسجيل قراءة العداد الا من خلال التقاط صورة مباشرة من امام عداد الكهرباء الخاص بالمشترك.
 
وأضاف وزير الكهرباء، أنه برنامج القراءة الموحد مازال يخضع للتجارب و سيتم اطلاقه رسميا قريبا ، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 8 مليون و 200 الف عداد مسبوق الدفع حتى الان.
 
 
جانب من الندوة
جانب من الندوة

جانب من ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى
جانب من ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى

ندوة دور الكهرباء فى دعم الاقتصاد والتنمية
ندوة دور الكهرباء فى دعم الاقتصاد والتنمية

الحضور خلال ندوة دور الكهرباء فى دعم الاقتصاد والتنمية
الحضور خلال ندوة دور الكهرباء فى دعم الاقتصاد والتنمية

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

مجلس الأعمال المصرى الكندى

عداد مسبق الدفع

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