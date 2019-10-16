الصين تطالب مجلس النواب الأمريكى بالكف عن التدخل فى هونج كونج

رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن بكين تعارض بشدة الإجراءات الجديدة التى أقرها مجلس النواب الأمريكى والمتعلقة بالاحتجاجات فى هونج كونج وحثت أعضاء المجلس على عدم التدخل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جينج شوانج فى بيان إن علاقات الصين مع الولايات المتحدة ستتضرر إذا صار التشريع قانونا.

وسيتطلب قانون حقوق الإنسان والديمقراطية فى هونج كونج وهو أحد الإجراءات التى أقرها مجلس النواب من وزارة الخارجية الأمريكية أن تقر كل عام بأن هونج كونج تحتفظ بحكمها الذاتى من أجل تلقى معاملة خاصة كمركز مالى كبير.