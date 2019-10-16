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الزراعة: ارتفاع صادرات المانجو لـ 15211 طنا ومباحثات لفتح أسواق جديدة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:00 ص
الزراعة: ارتفاع صادرات المانجو لـ 15211 طنا ومباحثات لفتح أسواق جديدة مانجو
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن حركة صادرات المنتجات الزراعية المصرية، يوضح ارتفاع صادرات المانجو لـ15211 طنا، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الدولية منذ بدء موسم التصدير وحتى 2 من الشهر الجارى، وجارى الشحن والتصدير، وسط مباحثات لفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات مع عدة دول.

قال  الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن صادرات المانجو  منذ بدء موسم التصدير تطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات المتبعة فى التصدير من خلال التتبع والفحص بمحطات التعبئة، موضحًا أن فتح مزيد من الأسواق الخارجية ساهم فى زيادة صادرات الفاكهة وآخرها فتح سوق جديد مع جنوب إفريقيا.

 وأشار "العطار"، إلى أن تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أنه يتم  تطبيق جميع الاشتراطات الحجرية والمتبعة فى التصدير، ومراقبة الشركات المصدرة وفرض عقوبات للغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى وإدراجها فى قائمة سوداء، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

 


أسواق جديدة

سوق المانجو

الحجر الزراعى

صادرات المانجو

اليوم السابع بلس

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