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الداخلية الروسية تعد قانوناً لتسهيل منح الجنسية الروسية للطلاب الأجانب

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:52 م
الداخلية الروسية تعد قانوناً لتسهيل منح الجنسية الروسية للطلاب الأجانب روسيا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إعداد مشروع قانون يسهل للطلاب الأجانب، ممن يتخرجون بمرتبة شرف (دبلوم أحمر)، الحصول على الجنسية الروسية بشكل مبسط أكثر من غيرهم.
 
ونشرت مصلحة الهجرة التابعة للداخلية الروسية بيانا على موقعها الرسمي، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، جاء فيه: "يحق للمواطنين الأجانب أو عديمي الجنسية، المسجلين في مكان إقامة على الأراضي الروسية، أو ممن يقيمون على أراضي روسيا الاتحادية، التقدم بطلب الحصول على جنسية روسيا الاتحادية بطريقة مبسطة، شريطة أن يكون هؤلاء المواطنون والأشخاص، ممن حصلوا على شهادة البكالوريوس بدرجة مرتبة الشرف، أو على دبلوم متخصص بدرجة مرتبة الشرف، أو على الماجستير بدرجة مرتبة الشرف، أو دبلوم الدراسات العليا بدرجة مرتبة الشرف، أو ممن أنهى الدراسات العليا في الطب بدرجة مرتبة الشرف، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2019 ".
 
وأشار البيان كذلك، إلى ضرورة إكمال أولئك الطلاب برنامجاً تعليميا يُعد الموظفين (عمليا) بحسب اختصاصاتهم، للمهن المدرجة في قائمة المتخصصين المؤهلين (تشمل القائمة 74 مهنة).
 
 

وزارة الداخلية الروسية

دبلوم الدراسات العليا

الماجستير

الجنسية الروسية

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