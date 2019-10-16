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الجامعة العربية تهدى مكتبة جامعة الموصل العراقية أكثر من 3 آلاف كتاب

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:14 م
الجامعة العربية تهدى مكتبة جامعة الموصل العراقية أكثر من 3 آلاف كتاب أبو الغيط
(أ ش أ)

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أهدت جامعة الدول العربية أكثر من 3 آلاف كتاب لمكتبة جامعة الموصل العراقية تتضمن مجموعة منتقاة من الكتب والمراجع فى مختلف مجالات العمل العربى المشترك والعلوم الإنسانية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية .

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة المعلومات والتوثيق" اليوم الأربعاء بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وسفير العراق لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير الدكتور أحمد الدليمى والأمناء العامين المساعدين بالجامعة وسفراء الدول العربية .

وأكد أبو الغيط، خلال الفعالية، أن مكتبة جامعة الموصل العراقية مرَّت بمأساة كبيرة بسبب تدمير محتوياتها من قبل الجماعات الإرهابية، مُشيراً إلى أن هذه الهدية تمثل جزءاً لإعادة الحياة إليها، لافتاً إلى أن العراق يستعيد اليوم عزمه وقوته.

من جانبه، قدَّم السفير الدليمى، الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية وللجامعة، لتقديمها الإهداء من الكتب إلى مكتبة جامعة الموصل، مشيرا إلى الجريمة التى تعرضت لها المكتبة بتدمير محتوياتها المكونة من أكثر من مليون كتاب ومطبوع وعشرات الآلاف من المخطوطات وكذلك الكتب النادرة التى تعود إلى أوائل القرن الـ18 و5 آلاف كتاب يعود إلى تأسيس الدولة العراقية عام 1921.

 


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