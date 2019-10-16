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التنمية المحلية توجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التعامل بحسم مع شكاوى المحليات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:28 ص
التنمية المحلية توجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التعامل بحسم مع شكاوى المحليات مبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنميه المحلية
كتب على عبد الرحمن

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تلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً حول  الجهود التى حققتها مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء لحل شكاوى المواطنين، فى الأسبوع الماضى ( وهو الأسبوع رقم 50) ، حيث تهدف المبادرة الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظات.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية للحكومة ببذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين بالمحافظات وتفعيل كافة آليات التواصل معهم والاستماع إلى شكواهم  وسرعة حلها والرد عليها للحصول على رضا المواطن عن كافة الخدمات المقدمة إليه.
 
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن عدد الرسائل التى وردت إلى المبادرة منذ إنطلاقها فى نهاية أكتوبر 2018 وحتى الآن بلغ أكثر من 77 ألف رسالة منها 20 ألف شكوي وتم حل 97% منها، مؤكدا أن المبادرة تمنح أهمية قصوي للمشكلات والخدمات الرئيسية التى تهم المواطن ومنها الفساد والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرشوة والقمامة والمخلفات بمختلف أنواعها، وأن عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة خلال الأسبوع الماضى وصل إلى 2164 رسالة، وبلغ عدد الشكاوى 508 وتم حل 82% منها.
 
وأشار الوزير إلى أنه تم تأسيس مبادرة "صوتك مسموع" من خلال التطوير الشامل لمكاتب خدمة المواطنين وتوفير وسائل كثيرة لتلقي الشكاوي منها تطبيق "الواتس آب" ورسائل البريد الالكترونى والصفحة الرسمية للمبادرة علي مواقع التواصل الإجتماعي والخط الساخن.
 
وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة تعامل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل حسم مع كافة الشكاوى المتعلقة بالمحليات، مؤكداً إلي أن المبادرة تهدف أيضاً إلي تلبية حق المواطن في تقديم الشكاوي من خلال التواصل معه وجعله فعالاً ومشاركاً في منظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.
 
وطالب وزير التنمية المحلية كافة المواطنين بالتواصل مع المبادرة عن طريق وسائل التواصل  المتاحة وهى : رقم " الواتس أب" : وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )
ورقم الخط الساخن : (15330 ) والبريد الإلكترونى : (Info@mld.gov.eg ) .
 
 

التنميه المحليه

المحليات

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