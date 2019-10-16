التلفزيون الإسرائيلى: بومبيو يزور إسرائيل الجمعة لبحث العدوان التركى على سوريا

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت القناة الـ13 بالتلفزيون الإسرائيلى، أن وزير الخارجية الأمريكى سوف يجرى زيارة لإسرائيل يوم الجمعة المقبلة ، بعد زيارة تركيا التى أعلنت اجتياح الأراضى السورية الأربعاء الماضى.



التلفزيون الاسرائيلى

وقالت القناة أن "بومبيو" سوف يلتقى ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ونظيره الإسرائيلى يسرائيل كاتس ، بعدما اعترضت تل أبيب على سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا ،ورفضت العملية العسكرية التركية فى شمال سوريا .

تجدر الإشارة إلى أن "بومبيو" سيبدأ زيارة الى العاصمة التركية "أنقرة" لإجراء مشاورات مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ونظيره التركى جاويش أوغلوا لبحث اخر المستجدات على الساحة السورية.