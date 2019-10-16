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التلفزيون الإسرائيلى: بومبيو يزور إسرائيل الجمعة لبحث العدوان التركى على سوريا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:27 م
التلفزيون الإسرائيلى: بومبيو يزور إسرائيل الجمعة لبحث العدوان التركى على سوريا بومبيو
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت القناة الـ13 بالتلفزيون الإسرائيلى، أن وزير الخارجية الأمريكى سوف يجرى زيارة لإسرائيل يوم الجمعة المقبلة ، بعد زيارة تركيا التى أعلنت اجتياح الأراضى السورية الأربعاء الماضى.

 

التلفزيون الاسرائيلى
التلفزيون الاسرائيلى

 

وقالت القناة أن "بومبيو" سوف يلتقى ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ونظيره الإسرائيلى يسرائيل كاتس ، بعدما اعترضت تل أبيب على سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا ،ورفضت العملية العسكرية التركية فى شمال سوريا .

تجدر الإشارة إلى أن "بومبيو" سيبدأ زيارة الى العاصمة التركية "أنقرة" لإجراء مشاورات مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ونظيره التركى جاويش أوغلوا لبحث اخر المستجدات على الساحة السورية.

 

 


تركيا

سوريا

اسرائيل

مايك بومبيو

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