استقرار أسعار اللحوم اليوم .. والكيلو يبدأ من 110 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16 -10-2019 فى محلات القاهرة الكبرى استقرارا لمعظم الأصناف.

وتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم الضأن تبدأ من 125جنيها وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات .

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.