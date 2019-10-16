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استقرار أسعار اللحوم اليوم .. والكيلو يبدأ من 110 جنيها

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:21 م
استقرار أسعار اللحوم اليوم .. والكيلو يبدأ من 110 جنيها صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16 -10-2019  فى محلات القاهرة الكبرى استقرارا لمعظم الأصناف.

وتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم الضأن تبدأ من 125جنيها وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات .

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.

 

 


اسعار اللحوم

اسعار الضأن

اسعار اللحمة

اخبار اقتصاد

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