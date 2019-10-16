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اخبار لبنان .. نائب لبنانى يثير الجدل بعد تصريح طائفى بشأن الحرائق.. فيديو

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:55 ص
اخبار لبنان .. نائب لبنانى يثير الجدل بعد تصريح طائفى بشأن الحرائق.. فيديو حرائق لبنان
كتبت مريم بدر الدين

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أثارت تصريحات النائب اللبناني، ماريو عون، الجدل فى لبنان بعد تصريحاته الطائفية لقناة لبنانية بشأن الحرائق التى نشبت منذ يومين فى عدة مناطق بلبنان.

 

وقال النائب ماريو عون فى تصريحاته:"فيه علامات استفهام كبيرة وهى "ليش الحرايق ما بطال غير مناطق مسيحية"، ما أعتبره البعض تصريح طائفى لا مجال له، فى ظل هذه الكارثة التى أصابت الشعب بالكامل.

 

 

وجاءت التعليقات على التصريحات غاضبة، فقال أحد المعلقين:" معقول!!! الحرايق كانت بكل لبنان وبكل المناطق.. بس مع عضو تكتل "لبنان القوى" "نائب الأمة" #ماريو_عون بيطلع انه الحرايق هدفها الوجود المسيحى وهي بس طالت المناطق المسيحية #لبنان_يحترق".

 

والتهمت النيران مساحات واسعة من الأراضى اللبنانية إثر الحرائق المستمرة منذ أكثر من يوم وسط عجز حكومى على إخمادها، الأمر الذى دفع دول مجاورة، بينها الأردن، إلى إرسال طواقم فى محاولة لاحتواء الكارثة.

 

واندلع أكثر من 100 حريق فى مناطق لبنانية عدة، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المدير العام للدفاع المدنى العميد ريمون خطار، كما وصلت النيران إلى سوريا المجاورة.

 

وقال آخر:" صدّقوا أو لا تصدّقوا، هناك من يسوّق لنظريات طائفية، مع أن الحرائق تجتاح جميع المناطق، نعيش مع أمثال ماريو في بلد واحد.. #Lebanon #لبنان_يحترق".


حرائق لبنان

لبنان يحترق

ماريو عون

لبنان

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