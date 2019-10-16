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إخلاء سبيل صاحب مصنع بتهمة تصنيع ملابس مقلدة ومجهولة فى دار السلام

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:23 ص
إخلاء سبيل صاحب مصنع بتهمة تصنيع ملابس مقلدة ومجهولة فى دار السلام ملابس-أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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أمرت نيابة دار السلام، إخلاء سبيل صاحب مصنع لإنتاج الملابس من مواد مجهولة المصدر على ذمة القضية. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير إدارة التموين، مفادها ضبط "م.ح"، 28 سنة، صاحب مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة دار السلام، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع كميات كبيرة من الملابس الجاهزة المقلدة، ومجهولة المصدر مستخدما علامات تجارية لمارات عالمية، غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على 2000 قطعة ملابس جاهزة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل علي مصدرها.
 
وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
 

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