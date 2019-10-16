إحالة قضية طالبة الـ7% إلى الطب الشرعى واستكتاب الطالبة فى الدقهلية

قررت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، برئاسة المستشار أحمد عبدالسلام، احالة قضية الطالبة سمر السيد على عبدربه، طالبة الثانوية العامة الشهيرة بطالبة الـ7% إلى الطب الشرعى واستكتاب الطالبة و بيان إذ كان الخط مطابق لها أما لا مع أوراق الإجابة المقدمة من التربية والتعليم .

كانت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الثانية نظرت اليوم، ثالث جلسات الطعن رقم 22868 لسنة 41ق ضد وزير التربية والتعليم من الطالبة سمر السيد على عبدربه، من قرية طنبارة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والتى حصلت على 29 درجة من 410 درجة فى الثانوية العامة بنسبة 7% والتى طعنت على صحة نتيجتها.

وقدم محامى الدولة كافة أوراق إجابات الطالبة البوكليت فى جميع المواد، والقادمة من كنترول الثانوية العامة بالمنصورة

وطعن أحمد على جمال الدين، المحامى وكيل الطالبة، بالتزوير فى كراسات إجابة الطالبة، وطالب باتخاذ كافة إجراءات الطعن لإثبات حق الطالبة.