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أمطار ورياح شديدة تضرب مدينة أسوان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:38 ص
أمطار ورياح شديدة تضرب مدينة أسوان أمطار - أرشيفية
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تعرضت مدينة أسوان صباح اليوم الأربعاء إلى موجة من الأمطار المتوسطة المصحوبة برياح، فيما أدت إلى توقف جزئى لحركة السير والمشاه والحياة العامة، خاصة بمناطق وسط وشرق المدينة.


من جانبها، أعلنت المحافظة حالة الطواريء تحسبا لهطول المزيد من الأمطار، كما أطلقت تحذيراتها لأصحاب المركبات بالتوقف فورا عن استخدام الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال الجوية.


كما قررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطواريء بمرفقى الإسعاف والإطفاء؛ تحسبا لسقوط المزيد من الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.


وطالبت المحافظة من الفنادق العائمة والمراكب، بالتوقف عن رحلاتها لحين تحسن الأحوال الجوية.


أمطار

أسوان

درجات الحرارة

مصر

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