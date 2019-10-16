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"أردوغان" يواصل تحديه للعالم: لا يمكن لأى قوة وقف الهجوم التركى فى سوريا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:16 م
"أردوغان" يواصل تحديه للعالم: لا يمكن لأى قوة وقف الهجوم التركى فى سوريا العدوان التركى على سوريا
رويترز

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 واصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تعنته ومواجهته للمجتمع الدولى والقوانين الدولية، مؤكدا على إستمراره فى العدوان العسكرى على الأراضى السوريه قائلا،:" لا يمكن لأى قوة وقف الهجوم التركى في سوريا قبل أن يحقق أهدافه"، مؤكدا أن هدف الهجوم التركي في سوريا إقامة "منطقة آمنة" على قطاع بطول 444 كيلومترا من الحدود.

وأضاف الرئيس التركى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "رويترز"، أن  أسرع حل للقضية السورية أن يلقي جميع المسلحين أسلحتهم وينسحبوا خارج "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا الليلة، متابعا "العملية التركية ستنتهي عندما تكمل تركيا إقامة "المنطقة الآمنة" من منبج حتى الحدود مع العراق".


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