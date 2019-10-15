سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

وزير العدل اللبنانى يطلب فتح تحقيقات قضائية فى ملابسات الحرائق

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:56 م
وزير العدل اللبنانى يطلب فتح تحقيقات قضائية فى ملابسات الحرائق حرائق لبنان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل، اللبنانى ألبرت سرحان، في بيان، أنّه "في مواكبة لعمليات إخماد سلسلة الحرائق التي شبت في العديد من المناطق منذ مساء الأحد، طلب سرحان من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تحريك النيابات العامة في المناطق اللبنانية كافة، خصوصاً تلك المعنية بمناطق الحرائق بغية فتح تحقيقات في الملابسات والأسباب التي التي أدت اليها، وذلك لبيان ما اذا كانت مفتعلة أم لا، وقد أوعز المدعي العام الى النيابات العامة الإستئنافية المختصة بوجوب الشروع في الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على ضرورة محاسبة الذين تسببوا في القضاء على مساحات شاسعة من ثروة لبنان الطبيعية في حال ثبوت الافتعال".
 
وأضاف البيان أنّ "سرحان نوّه بالجهود المضنية التي يبذلها عناصر الدفاع المدني ووحدات الجيش المنتشرة عملانياً في المناطق التي إجتاحتها النيران، مبديا تضامنه مع المواطنين الذين تضرروا من هذه الحرائق".
 
فيما قال رئيس "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط ، تحية تقدير واعجاب للجهد الجبار الذي يقوم به عناصر الدفاع المدني والمواطنون والجيش وشكرا لقبرص لتضامنها في مع لبنان .التعزية بالشهيد سليم ابو مجاهد.
 

 


تاجات حرائق لبنان حرائق لبنان

لبنان

حريق لبنان

لبنان اليوم

الحرائق لبنان

أخبار لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. ساعات الحزن فى قلب لبنان.. 104 حرائق تأكل الأخضر واليابس من الجنوب إلى الشمال.. الحكومة تجتمع مع هيئة مكافحة الكوارث وتطالب بمساعدات دولية.. والفنانون يغردون: "قلوبنا تحترق ويطلبون السلامة للشعب"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:00 م

لبنان يحترق.. نشوب أكثر من 104 حرائق بالأراضى اللبنانية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:40 ص

لبنان تحترق.. زعر بين اللبنانيين بسبب حرائق الغابات وطوارئ للسيطرة عليها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:30 ص

لبنان يحترق..الفنانون اللبنانيون يغردون:قلوبنا عم تحترق ويطلبون السلامة للشعب

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:59 ص

إلى منافقى الإخوان وذيولهم.."هل تذكرون هشتاج حلب تحترق.. لماذا تبيعون الآن سوريا لسيدكم أردوغان مقابل حفنة دولارات وشقة مكيفة فى إسطنبول؟.. ونسيتم "إخوانكم السوريين" بعدما فرغتم من التجارة بهم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة