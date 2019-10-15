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وزير الاندماج الألمانى: ندعم عودة اللاجئين العراقيين طوعيا إلى بلادهم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:27 ص
وزير الاندماج الألمانى: ندعم عودة اللاجئين العراقيين طوعيا إلى بلادهم العراق ارشيفية
أ ش أ

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 أكد وزير الاندماج واللاجئين الألماني، يواخيم شتامب، أن بلاده تدعم عودة اللاجئين العراقيين طوعيا إلى بلادهم.
 
وذكرت وزارة الهجرة والمهجرين بالعراق - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، استقبل وزير الاندماج واللاجئين الألماني والوفد المرافق له بمقر الوزارة، وبحث الجانبان أوضاع الأسر النازحة والعائدة لمناطقهم الأصلية، فضلا عن أوضاع اللاجئين العراقيين المرفوضة طلباتهم.
 
وقال موسى "إن الوزارة تعمل على تفعيل ملفات اللاجئين العراقيين المتواجدين في دول المهجر، ووضع الخطط اللازمة لدعمهم من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع سفارات الدول الأوروبية، فضلا عن اللقاءات التي عقدناها خلال زياراتنا لبعض الدول"، مؤكدا رفض العودة القسرية للاجئين، والعمل على تشجيع العودة الطوعية لهم، من خلال البرامج التي وضعتها الوزارة لاستقبال الراغبين منهم في العودة والمنح المخصصة لذلك.
 
وأشار الوزير العراقي إلى زيارة مرتقبة لوفد من وزارته إلى ألمانيا للاطلاع على أوضاع اللاجئين العراقيين.

يواخيم شتامب

العراق

المانيا

وزارة الهجرة

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