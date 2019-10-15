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نائب المستشارة الألمانية يدعو إلى موقف منسق لإقناع تركيا بوقف الهجوم على سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:43 م
نائب المستشارة الألمانية يدعو إلى موقف منسق لإقناع تركيا بوقف الهجوم على سوريا المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل
رويترز

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انتقد أولاف شولتس نائب المستشارة الألمانية، اليوم، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم التنسيق قبل قراره فرض عقوبات على تركيا وقال إن الاتحاد الأوروبي يدرس خياراته وينبغي أن يتخذ موقفا موحدا.

وأعلن ترامب أمس الاثنين فرض مجموعة عقوبات على تركيا بعد أسبوع من تغيير سياسته وسحب قوات أمريكية مما مكن تركيا من مهاجمة حلفاء واشنطن في شمال سوريا.

وقال شولتس خلال مقابلة مع رويترز "من المهم أن ننسق إجراءاتنا على المستوى الدولي، هذا هو أهم شيء في هذا الموقف. وهذا ينطبق كذلك على الاتحاد الأوروبي".

وتابع أن التصعيد العسكري في سوريا يتعين أن يتوقف وأضاف أن ألمانيا لن تجيز أي صادرات سلاح لتركيا في الوقت الراهن.


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