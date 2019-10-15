منح 4 طلاب إجازة 15يوما لإصابتهم بالالتهاب السحائي بـ"مصطفى النجار" بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

الالتهاب السحائي

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، على إنتظام الدراسة، بمدرسة مصطفى النجار بإدارة شرق التعليمية، مؤكداً على أنه لا داعى لتعطيل الدراسة، بسبب الاشتباه فى إصابة 4 طلاب بمرض الالتهاب السحائي، وأنه تم إعطاء الطلاب إجازة مرضية 15 يوما.

وأوضح يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، فى بيان له أن المديرية تلقت بلاغا من التأمين الصحى بدخول تلميذة بمدرسة مصطفى النجار بشرق الإسكندرية لإحدى المستشفيات الخاصة وتعانى من صداع وقيء وارتفاع فى درجة الحرارة، وعلى الفور توجهت لجنة من الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنطقة شرق الطبية لمناظرة الحالة، وتبيّن أنة سبق تطعيم المريضة ضد الالتهاب السحائى البكتيرى فى عامى (2014 و2016) بواسطة التأمين الصحى، تم تجريع المخالطين بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوى المناسب، تم عمل بذل سائل النخاع الشوكى، وتم سحب عينة دم لتحليلها.

وقد أكدت مديرية الشئون الصحية، أن حالة المريضة مستقرة ومازالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، وأكدت أيضا عدم ظهور أية أعراض على تلاميذ المدرسة وجميعهم بحالة جيدة.