سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

منح 4 طلاب إجازة 15يوما لإصابتهم بالالتهاب السحائي بـ"مصطفى النجار" بالإسكندرية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:53 م
منح 4 طلاب إجازة 15يوما لإصابتهم بالالتهاب السحائي بـ"مصطفى النجار" بالإسكندرية يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الالتهاب السحائي

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، على إنتظام الدراسة، بمدرسة مصطفى النجار بإدارة شرق التعليمية، مؤكداً على أنه لا داعى لتعطيل الدراسة، بسبب الاشتباه فى إصابة 4 طلاب بمرض الالتهاب السحائي، وأنه تم إعطاء الطلاب إجازة مرضية 15 يوما.

وأوضح يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، فى بيان له أن المديرية تلقت بلاغا من التأمين الصحى بدخول تلميذة بمدرسة مصطفى النجار بشرق الإسكندرية لإحدى المستشفيات الخاصة وتعانى من صداع وقيء وارتفاع فى درجة الحرارة، وعلى الفور توجهت لجنة من الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنطقة شرق الطبية لمناظرة الحالة، وتبيّن أنة سبق تطعيم المريضة ضد الالتهاب السحائى البكتيرى فى عامى (2014 و2016) بواسطة التأمين الصحى، تم تجريع المخالطين بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوى المناسب، تم عمل بذل سائل النخاع الشوكى، وتم سحب عينة دم لتحليلها.

وقد أكدت مديرية الشئون الصحية، أن حالة المريضة مستقرة ومازالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، وأكدت أيضا عدم ظهور أية أعراض على تلاميذ المدرسة وجميعهم بحالة جيدة.

 

 

 


التهاب سحائى

الالتهاب السحائي

السحائي

تطعيم الالتهاب السحائي

علاج الالتهاب السحائي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:30 ص

"صحة الإسكندرية " : لجنة من الطب الوقائى للكشف عن طالبة يشبه إصابتها بالالتهاب السحائى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:19 م

مركز التطعيمات القومى يحذر من عدوى الالتهاب السحائى بين الطلاب بسبب التزاحم

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:00 ص

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:00 ص

صور.. تطعيم طلاب مدارس الدقهلية للوقاية من الالتهاب السحائى البكتيرى

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 01:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة