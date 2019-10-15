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"منتدى شباب العالم" يشارك فى "الحوار الدولى حول الهجرة" بجنيف.. صور

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:26 م
"منتدى شباب العالم" يشارك فى "الحوار الدولى حول الهجرة" بجنيف.. صور منتدى شباب العالم يشارك فى الحوار الدولى حول الهجرة بجنيف
كتب محمد الجالى

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يشارك منتدى شباب العالم اليوم وغدا، بمنتدى "الحوار الدولى حول الهجرة"، والذى تنظمه المنظمة الدولية للهجرة سنويا، وينطلق منتدى الحوار هذا العام تحت شعار "إشراك الشباب كفاعلين أساسيين فى إدارة الهجرة".
 
ويعقد على هامش منتدى الحوار هذا العام، لقاء رفيع المستوى لإلقاء الضوء على العلاقة بين الشباب و بين التنمية المستدامة والهجرة فى أفريقيا، والذى سيشارك فيه أحد ممثلى "منتدى شباب العالم" لاستعراض التجربة المصرية لخلق فرص عمل إضافيه، والحد من الفقر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم تسليط الضوء على الشراكة الدولية لتحقيق أهداف أفريقيا للتنمية المستدامة.
 
والمنظمة الدولية للهجرة تأسست عام 1951، وتتخذ من مدينة جنيف بسويسرا مقرا لها، وتعمل على دعم الحوار والتعاون بين الشركاء الدوليين سواء الحكوميين وغير الحكوميين في قضايا الهجرة.
 
ويعد "الحوار الدولي حول الهجرة" هو المنتدى الرئيسي الذي تعقده المنظمة سنويا لمناقشة قضايا وسياسات الهجرة حول العالم.
 
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