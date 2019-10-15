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مصرع ضابط شرطة وإصابة 10 أشخاص آخرين فى انفجار بمدينة كويتا الباكستانية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:37 م
مصرع ضابط شرطة وإصابة 10 أشخاص آخرين فى انفجار بمدينة كويتا الباكستانية انفجار فى باكستان-صورة ارشيفية
أ ش أ

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لقي ضابط شرطة مصرعه وأصيب 10 أشخاص آخرون في انفجار بمدينة "كويتا" جنوب غربي باكستان.

ونقلت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم  ، الثلاثاء ، عن مسؤولين قولهم " إن الانفجار وقع بالقرب من مركبة تابعة للشرطة الباكستانية"، مضيفين أنه تم تثبيت المواد المتفجرة في دراجة نارية.

من جانبه، أوضح نائب مفتش عام شرطة مدينة "كويتا" عبد الرزاق تشيما أنه من بين المصابين، خمسة من ضباط الشرطة.

وبحسب الشرطة الباكستانية، فقد لحقت أضرار بعدد من السيارات والدراجات النارية الموجودة في محيط موقع الانفجار.

 

 


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