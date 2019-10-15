سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

مساعد وزير الخارجية الأسبق: لا يمكن الوثوق بأثيوبيا ولن نصل لنتيجة إلا إذا تدخلت دولة أخرى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:34 م
مساعد وزير الخارجية الأسبق: لا يمكن الوثوق بأثيوبيا ولن نصل لنتيجة إلا إذا تدخلت دولة أخرى السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية الأسبق
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه من خلال التجربة المباشرة فى التفاوض مع الجانب الأثيوبى لا يمكن الوثوق فيه، ولن نصل إلى نتيجة الا اذا تدخلت دولة أخرى لما يمكن أن يتسبب فيه السد من أزمة إقليمية.
 
وأوضح خلال جلسة أزمة سد النهضة الأبعاد والتداعيات ضمن مؤتمر أزمة سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى" الذى نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه منذ بداية المفاوضات وضع الجانب الاثيوبي العراقيل، منذ بدء أول زيارة  لرئيس الوزراء المصرى الدكتور عصام شرف إلى اثيوبيا عقب الشروع فى بناء السد، وكان الهدف المماطلة.
 
أشار إلى أن الإجتماعات العديدة والمتكررة ما كانت لتعقد لولا الضغط المصري، وكنا نلمس انفراج مع نهاية كل اجتماع إلا أنه كان وهمي، ومنذ الاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء الدولية الاولى سعت اثيوبيا إلى أن تضع كود خاص بها لمسار التفاوض لكن مصر رفضت وأصرت على وجود خبراء دوليين يشاركوا في المفاوضات.
 
 
تابع أن اللجنة الفنية الدولية أصدرت تقريرا فى 2013 اكدت فيه أن الدراسات الفنية جميعها غير كافية وبعض الدراسات لم يتم البدء فيها من الأساس.
 
أشار إلى أن تلك الوثيقة فى غاية الأهمية وتؤكد ان الدراسات غير كافية ولا ترتقى لمثل هذا المشروع الضخم واوصت بتغيير أبعاد السد ودراسات امان السد لا يعتمد عليها، وأثره على تدفق المياه غير واضح تماما موصيا  باستخدام التقرير فى المحافل الدولية.
 
 
تابع أن وصول الإخوان كان عاملا سيئا فى هذا الملف، وكل الإشارات من مؤسسة الرئاسة، ووزير الري تقول للاثيوبين استمروا في بناء السد وليست هناك مشاكل، مشيرا إلى أن وزير الرى وقتها كان يتصرف كما لو كان وزير الري الأثيوبى وفى مصر كان هناك لا مبالاه بهذا الموضوع، وكانت اللقاءات مع السفراء الاجانب يتم تصوير الأمر بشكل مختلف، حيث يؤكد أن مصر ليس لديها مشكلة فى اتفاقية عنتيبي للمياه.
 
 
 
أشار إلى أنه فى قمة ملابو باوغندا في يونيو 2014 بين قادة الدول تم الاتفاق على كل المجالات، ولم يتم التقدم بالرغم من الوعود الإثيوبية.
 
 
 
وفي إعلان المبادئ مارس 2015 كانت هناك عشر مبادئ ورغم ذلك لم ينعكس ذلك على الموقف الاثيوبي وكان متشدد كما هو.
 
 
 
وفي أكتوبر 2017 أتم المكتبين الاستشاريين الدراسة التمهيدية ورغم قبولها مصر رفضتها اثيوبيا والسودان، وفى يناير ٢٠١٨ حدثت قمة بين رؤساء الدول واتفقوا على البدء في الدراسات بعد شهر ولم يتم البدء. وكانت هناك اجتماعات متتالية تساعية وثلاثية وعلمية وكله لم يصل إلى شئ.
 
 
 
اكد أهمية السير في طريق المفاوضات الحالية بجانب المسارات الاخرى، وكذلك تشكيل لجنة مختصة لوضع الأسس الحاكمة للتعامل مع الملف فى الأزمة المقبلة، لافتا إلى ان هيئة مياه النيل لم تعد كافية للتعامل مع الملف بهذا الأمر.
 
 

اثيوبيا

سد النهضة

الاخوان

النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خالد عكاشة: نهر النيل يمكن أن يمثل أساسا للتعاون وليس الصراع

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:37 ص

"الرى" تعلن استعدادها لمواجهة الأمطار والسيول.. رفع حالة الطوارئ القصوى.. تشكيل غرف عمليات بمحافظات الجمهورية على مدار 24 ساعة.. تواجد المهندسين فى المواقع.. وتوزيع معدات الطوارئ بالمواقع الحرجة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:00 ص

"رى أسيوط " : مستعدين لإستقبال موسم السيول ونتلقى تقارير بحالة الطقس

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:00 ص

متحف الرى بالقناطر الخيرية يستقبل سيدات وأطفال متحدى الأمية.. صور

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة